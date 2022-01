Il Milan e il duello scudetto con l’Inter: nerazzurri super favoriti

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla lotta scudetto tra Milan e Inter. I rossoneri restano in corsa per lo scudetto, ma la sconfitta contro la Spezia è un bruttissimo colpo da digerire. I nerazzurri, invece, sono in fiducia, sia di gioco e sia di morale, visto che ha alzato al cielo la Supercoppa italiana. Insomma la squadra di Simone Inzaghi è nettamente la favorita, ma quella di Pioli e il Napoli proveranno a dare fastidio fino alla fine. Ecco il focus nelle prossime schede