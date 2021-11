Milan-Inter, San Siro vestito a festa: previsto il tutto esaurito / News

Mancano due giorni al fischio d'inizio del derby tra Milan e Inter. Per l'occasione è previsto un San Siro che va verso il tutto esaurito

Mancano due giorni al fischio d'inizio del derby tra Milan e Inter. Una partita sicuramente non decisiva, ma che dirà molto sul prosieguo in campionato delle due squadre. Come succede da sempre, anche questa volta è previsto il tutto esaurito in quello di San Siro. Sono 57 mila i biglietti venduti per questo match, cioè il massimo con la capienza del 75%. A riportarlo e l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'.