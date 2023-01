Milan-Inter 0-3, Kjaer: “Mi dispiace tantissimo. Ma non molliamo mai”

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset' al termine di Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera a Riyad (Arabia Saudita). La gara, purtroppo, è finita 0-3 per i nerazzurri, che hanno così portato a casa il primo trofeo della stagione. "Molto difficile per me spiegare le cose tattiche ora - ha spiegato Kjaer dopo il derby -. Mi dispiace tantissimo. Ma non molliamo mai, ripartiamo e troviamo la forza di ripartire". Milan, Criscitiello spara a zero su Pioli e Maldini: le sue parole >>>