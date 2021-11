Milan-Inter, il Diavolo: “Sarà possibile entrare a San Siro 3 ore prima”

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha comunicato che si può entrare 3 ore a San Siro tre ore prima dell'inizio del derby con l'Inter

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha comunicato ai tifosi che sarà possibile accedere a San Siro 3 ore prima del fischio d'inizio del derby. Il motivo è semplice: favorire un ingresso fluido allo stadio per questioni di salute e sicurezza. Queste le parole del club: "In occasione del Derby sarà possibile accedere allo stadio 3 ore prima del calcio d'inizio per permettere un più fluido ingresso a San Siro, a beneficio della salute, della sicurezza e dell'esperienza di tutti i tifosi presenti". Le Top News di oggi sul Milan: Nuovo Stadio, ci siamo. Due recuperi in vista del derby