Milan-Inter, le parole di Pioli e Calabria: domani finale di Supercoppa

Tanto spazio per il Milan di Stefano Pioli sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, martedì 17 gennaio 2023, ma non soltanto. Visto che, di primo mattino, il tecnico rossonero e Davide Calabria hanno tenuto la conferenza stampa di presentazione della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.