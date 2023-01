Milan-Inter, Dzeko: “Ragazzi splendidi. Rinnovo? Oggi festa, poi …”

"Sicuramente abbiamo fatto una grandissima partita. I ragazzi sono stati splendidi dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo dato tutto, tutti. Nessuna rivincita del campionato, la squadra guarda sempre avanti. Oggi era in palio una coppa vinta l'anno scorso, che sapevamo quanto fosse bello vincerla. Ci siamo preparati bene per vincerla".

"Sono contentissimo che portiamo un'altra coppa a casa e speriamo che in futuro ci saranno ancora. Rinnovo? Non ci pensiamo oggi. Siamo contenti per noi, per i tifosi. Oggi festeggiamo, poi pensiamo a tutto il resto", ha concluso Dzeko. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>