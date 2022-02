Milan e Inter, ecco quanto costa l’affitto di San Siro / News

Come noto Milan e Inter devono versare una cifra al Comune di Milano per l'affitto dello stadio di San Siro. Ecco i numeri nel dettaglio

Come noto lo stadio si San Siro è di proprietà del comune di Milano. Per questo motivo è dovere di Milan e Inter pagare un affitto per godere di uno degli stadi più famosi e gloriosi al mondo. La redazione 'Calcio e Finanza' ha svelato le cifre da garantire al Comune. Cifre che fanno capire ancora di più l'urgenza di costruire un nuovo impianto per il futuro. Dal 2015 ad oggi, infatti, Milan e Inter hanno versato ben 49 milioni di euro per l'affitto (24,571 milioni l’Inter, 24,426 il Milan, per una media di circa 8 milioni a testa all’anno). Il noto portale attento alle questioni economiche nel calcio, inoltre, sottolinea come tale cifra annuale combacia sostanzialmente con i ricavi totali dei due club. Una situazione che rende impossibile una crescita economica e impedisce di competere con i grandi club europei, che possono contare su un fatturato decisamente superiore. Milan, 30 milioni per un top player: le ultime news di mercato >>>