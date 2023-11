Milan, tegola per Leao. Camarda brilla. Tante critiche per Pioli

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 12 novembre 2023. Anche nel corso della giornata, però, sono emerse novità interessanti intorno all'universo rossonero. Il post Lecce: Leao si ferma. Tante critiche per Pioli. Camarda e la Primavera brillano. Ecco, dunque, le notizie più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.