Il Milan incrementa il proprio valore: vertiginosa la crescita in un anno

In un mondo dove i numeri la fanno da padroni è importante per un club calcistico accrescere il proprio valore. Risulta un dato di fatto evidenziato anche dalle cifre spaventose che si muovono nel mondo dello sport e che sembrano non voler rallentare la loro impennata. Di recente è stata stilata una classifica che mostra quali sono le società con più valore al mondo. Non vi sono italiane nella top 10 ma questo non vuol dire che queste non siano cresciute, come ad esempio il Milan e l'Inter.