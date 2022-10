Milan, previsto incontro per il rinnovo di Leao. Maignan, ci siamo quasi

Il rinnovo di Rafael Leao è sempre in primo piano. Il Milan ha in programma un incontro con gli agenti del portoghese per la prossima settimana. Mason Mount fa chiarezza sul rigore fischiato in Milan-Chelsea, Demetrio Albertini che ha cambiato canale dopo la decisione dell'arbitro. Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria: Mike Maignan è sempre più vicino al rientro. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!