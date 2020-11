Milan, inaugurati due campetti a Milano: presente anche Scaroni

Presentati due campetti per la scuola “Alda Merini” di Milano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In linea con quanto annunciato, i lavori del campo sportivo dell’Istituto Comprensivo Statale “Alda Merini” di via Gallarate 15 sono stati portati a termine alla fine dello scorso anno scolastico. Oggi, l’inaugurazione di spazi sportivi multifunzionali rappresenta un segno di speranza verso il futuro per tanti giovani, studenti e ragazzi del quartiere, che in questo periodo stanno subendo nuovamente un forte impatto rispetto a momenti proprio di socializzazione e pratica sportiva.

Rispettando tutte le norme di sicurezza e distanza sociale Paolo Scaroni in qualità di Presidente di Fondazione Milan, l’Assessora all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano Laura Galimberti, il Dirigente Scolastico Angelo Lucio Rossi ed Emilio Ostinelli di Limonta Sport si sono ritrovati nello stesso posto in cui a febbraio era stata posta la prima pietra.

I lavori effettuati hanno permesso di realizzare un campo di calcio a 5 e un campetto multisport. Si tratta del progetto “In gioco per il futuro”, realizzato a Milano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Limonta Sport, azienda italiana leader nella produzione e realizzazione di campi in erba sintetica e ibrida. Non appena sarà possibile farlo, questi spazi saranno pronti ad accogliere gli alunni dell’Istituto “Alda Merini” e i giovani della zona per tornare con fiducia a incontrarsi e a fare sport.

Le parole di Paolo Scaroni (Presidente di Fondazione Milan)

“Per far crescere e formare delle persone mature – ha dichiarato il Presidente di Fondazione Milan Paolo Scaroni – ci vogliono dei bravi professori e dei luoghi adeguati. È bello che questi spazi vengano restituiti ai ragazzi e ai loro educatori: diventano, così, effettivamente “luoghi”, di incontro e crescita futura, dove la passione sportiva viene messa al centro di un messaggio di speranza che coinvolge tutti. Ecco perché sono orgoglioso di aver portato avanti questo progetto con degli importanti compagni di viaggio, come la Scuola, il Comune e Limonta Sport. È stato un grande gioco di squadra in cui ognuno ha messo in campo le proprie capacità”.

Le parole di Laura Galimberti

“Ancora una volta – ha dichiarato l’assessora all’Educazione Laura Galimberti – la sinergia tra pubblico e privato ha portato risultati positivi per la città: siamo riusciti a offrire alle ragazze e ai ragazzi della scuola Alda Merini e, in seguito, speriamo a molti altri, spazi attrezzati e adatti al gioco e allo sport. Perché la scuola possa essere, soprattutto in questo momento difficile, il luogo in cui si sviluppano competenze trasversali mentre, contemporaneamente, si favorisce la diffusione dei valori positivi dello sport e la socialità, fondamentali per la crescita degli uomini e delle donne di domani”.

Le parole di Francesco Lavorato (Limonta Sport)

“Limonta Sport è da sempre attiva in opere sociali – ha spiegato Francesco Lavorato, Direttore Commerciale Italia di Limonta Sport – e non potevamo certo dire di no a questa ambizioso progetto di Fondazione Milan. Siamo legati a Milan da ormai 17 anni, una partnership che ci vede impegnati nella realizzazione e manutenzione dei campi di allenamento sia presso il centro sportivo Milanello che Vismara. Anche per questo motivo Fondazione Milan ci ha scelto come suo partner tecnico sapendo che per questo progetto avremmo utilizzato le migliori tecnologie oggi sul mercato per assicurare ai giovani giocatori altissime prestazioni, in totale sicurezza”.

I due campetti dell’Istituto Comprensivo “Alda Merini”, non saranno gli ultimi spazi che verranno rinnovati. Il progetto “In gioco per il futuro”, nato anche dalla collaborazione e il supporto di Avanzi – Sostenibilità per Azioni, è pronto per affrontare nuove e future sfide per la rigenerazione urbana della città.

