Milan in TV, la guida: come vedere le partite su DAZN, Sky, Mediaset, Prime

Serie A, Champions League, Coppa Italia 2021-22: quali partite del Milan in tv su DAZN, quali su Sky, Mediaset o Prime? Dove vederle in streaming legale e gratuito? Prossima partita: Sampdoria-Milan

Il Milan di Stefano Pioli, in questa stagione 2021-2022, disputerà tre competizioni: Serie A, Coppa Italia e Champions League, torneo al quale i rossoneri non prendevano parte dall'annata 2013-2014. I tifosi, però, cercano di rispondersi, partita dopo partita, allo stesso interrogativo: dove posso vedere il Milan in tv? La partita sarà trasmessa da DAZN, da Sky o da quale altra piattaforma? E' possibile vederle anche in direttastreaming gratis? Di seguito vi riportiamo la guida TV ufficiale delle partite di campionato dei rossoneri.

Serie A, la prossima partita del Milan

Prossima partita: Sampdoria-Milan

Giornata SerieA: 1

Data e orario: lunedì 23 agosto

Orario: ore 20:45

Presentazione: il Milan di Pioli riparte dal secondo posto conquistato, con 79 punti in 38 partite, al termine della travolgente stagione 2020-2021. Ora, però, sarà tutta un'altra storia. Senza gli infortunati Franck Kessié e Zlatan Ibrahimović, il Diavolo si accingerà a giocare a 'Marassi' (Genova) contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa. Con in porta la novità Mike Maignan e, in attacco, l'acquisto del bomber Olivier Giroud. Qui le ultime novità di formazione del Milan.

Serie A, dove vedere il Milan in tv: DAZN o Sky?

Sampdoria-Milan verrà trasmessa in diretta sia da DAZN sia da Sky. Il match, quindi, sarà in co-esclusiva. La partita sarà visibile sull'app del servizio in streaming di calcio e sport, che detiene, fino al 2024, i diritti delle 10 gare di Serie A ogni weekeend. Ma anche dall'emittente satellitare che detiene la co-esclusiva di 3 gare di Serie A su 10 ogni weekend.

La 1^ giornata di Serie A in tv o streaming

Sabato 21 agosto, ore 18:30, Hellas Verona-Sassuolo su 'DAZN'

Sabato 21 agosto, ore 18:30, Inter-Genoa su 'DAZN'

Sabato 21 agosto, ore 20:45, Empoli-Lazio su 'DAZN' e su 'Sky'

Sabato 21 agosto, ore 20:45, Torino-Atalanta su 'DAZN'

Domenica 22 agosto, ore 18:30, Bologna-Salernitana su 'DAZN' e su 'Sky'

Domenica 22 agosto, ore 18:30, Udinese-Juventus su 'DAZN'

Domenica 22 agosto, ore 20:45, Napoli-Venezia su 'DAZN'

Domenica 22 agosto, ore 20:45, Roma-Fiorentina su 'DAZN'

Lunedì 23 agosto, ore 18:30, Cagliari-Spezia su 'DAZN'

Lunedì 23 maggio, ore 20:45, Sampdoria-Milan su 'DAZN' e su 'Sky'

DAZN o Sky: il calendario di Serie A del Milan in tv

1^ GIORNATA - Lunedì 23 agosto 2021

Sampdoria-Milan (sarà trasmessa su DAZN e su Sky)

2^ GIORNATA - Domenica 29 agosto 2021

Milan-Bologna (sarà trasmessa su DAZN)

3^ GIORNATA - Domenica 12 settembre 2021

Milan-Lazio (sarà trasmessa su ....)

4^ GIORNATA - Domenica 19 settembre 2021

Juventus-Milan (sarà trasmessa su ....)

5^ GIORNATA - Mercoledì 22 settembre 2021

Milan-Venezia (sarà trasmessa su ....)

6^ GIORNATA - Domenica 26 settembre 2021

Spezia-Milan (sarà trasmessa su ....).

7^ GIORNATA - Domenica 3 ottobre 2021

Atalanta-Milan (sarà trasmessa su ....)

8^ GIORNATA - Domenica 17 ottobre 2021

Milan-Hellas Verona (sarà trasmessa su ....)

9^ GIORNATA - Domenica 24 ottobre 2021

Bologna-Milan (sarà trasmessa su ....)

10^ GIORNATA - Mercoledì 27 ottobre 2021

Milan-Torino (sarà trasmessa su ....)

11^ GIORNATA - Domenica 31 ottobre 2021

Roma-Milan (sarà trasmessa su ....)

12^ GIORNATA - Domenica 7 novembre 2021

Milan-Inter (sarà trasmessa su ....)

13^ GIORNATA - Domenica 21 novembre 2021

Fiorentina-Milan (sarà trasmessa su ....)

14^ GIORNATA - Domenica 28 novembre 2021

Milan-Sassuolo (sarà trasmessa su ....)

15^ GIORNATA - Mercoledì 1° dicembre 2021

Genoa-Milan (sarà trasmessa su ....)

16^ GIORNATA - Domenica 5 dicembre 2021

Milan-Salernitana (sarà trasmessa su ....)

17^ GIORNATA - Domenica 12 dicembre 2021

Udinese-Milan (sarà trasmessa su ....)

18^ GIORNATA - Domenica 19 dicembre 2021

Milan-Napoli (sarà trasmessa su ....)

19^ GIORNATA - Mercoledì 22 dicembre 2021

Empoli-Milan (sarà trasmessa su ....)

20^ GIORNATA - Mercoledì 6 gennaio 2022

Milan-Roma (sarà trasmessa su ....)

21^ GIORNATA - Domenica 9 gennaio 2022

Venezia-Milan (sarà trasmessa su ....)

22^ GIORNATA - Domenica 16 gennaio 2022

Milan-Spezia (sarà trasmessa su ....)

23^ GIORNATA - Domenica 23 gennaio 2022

Milan-Juventus (sarà trasmessa su ....)

24^ GIORNATA - Domenica 6 febbraio 2022

Inter-Milan (sarà trasmessa su ....)

25^ GIORNATA - Domenica 13 febbraio 2022

Milan-Sampdoria (sarà trasmessa su ....)

26^ GIORNATA - Domenica 20 febbraio 2022

Salernitana-Milan (sarà trasmessa su ....)

27^ GIORNATA - Domenica 27 febbraio 2022

Milan-Udinese (sarà trasmessa su ....)

28^ GIORNATA - Domenica 6 marzo 2022

Napoli-Milan (sarà trasmessa su ....)

29^ GIORNATA - Domenica 13 marzo 2022

Milan-Empoli (sarà trasmessa su ....)

30^ GIORNATA - Domenica 20 marzo 2022

Cagliari-Milan (sarà trasmessa su ....)

31^ GIORNATA - Domenica 3 aprile 2022

Milan-Bologna (sarà trasmessa su ....)

32^ GIORNATA - Domenica 10 aprile 2022

Torino-Milan (sarà trasmessa su ....)

33^ GIORNATA - Sabato 16 aprile 2022

Milan-Genoa (sarà trasmessa su ....)

34^ GIORNATA - Domenica 24 aprile 2022

Lazio-Milan (sarà trasmessa su ....)

35^ GIORNATA - Domenica 1° maggio 2022

Milan-Fiorentina (sarà trasmessa su ....)

36^ GIORNATA - Domenica 8 maggio 2022

Hellas Verona-Milan (sarà trasmessa su ....)

37^ GIORNATA - Domenica 15 maggio 2022

Milan-Atalanta (sarà trasmessa su ....)

38^ GIORNATA - Domenica 22 maggio 2022

Sassuolo-Milan (sarà trasmessa su ....)

Champions League: dove vedere il Milan in tv

L'ultima partita del Milan in Champions League è datata 11 marzo 2014: allo stadio 'Vicente Calderón', l'Atlético Madrid sconfisse i rossoneri (a segno con Ricardo Kaká) e gli eliminò agli ottavi di finale della competizione. A distanza di oltre sette anni, ora, il Diavolo tornerà a giocare una gara di Champions. Ma dove vedere il Milan in Champions League in questa stagione?

Su 'Sky' sarà possibile vedere 121 partite su 137 della manifestazione, finale compresa. Quindi, su 'Prime Video', andranno in esclusiva 16 match del mercoledì (tra cui due gare dei playoff già trasmesse. Poi sei gare dei gironi, quattro degli ottavi, due dei quarti e due semifinali). Su 'Infinity+' sarà possibile vedere le stesse partite trasmesse da 'Sky' mentre su 'Mediaset', in chiaro (diretta su 'Canale 5') 16 match del martedì (la miglior partita delle squadre italiane) più la finale.

Il sorteggio dei gironi di Champions League è in programma mercoledì 26 agosto. Vedremo con chi capiterà il Milan nell'urna. Ci si aspetta un gruppo di ferro, visto che i rossoneri di Pioli partiranno dalla quarta fascia.

Coppa Italia: dove vedere il Milan in tv

Fino al 2024 sarà 'Mediaset' a trasmettere le partite di Coppa Italia. Le gare saranno visibili, in genere, su 'Italia Uno' o su 'Canale 20'. Il Milan esordirà in Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale. Accadrà il prossimo 12 o 19 gennaio 2022, a 'San Siro', contro la vincente della sfida dei sedicesimi di finale tra Genoa e Salernitana.