Milan in TV, la guida 2022-2023: calendario partite e dove vederle

All'approssimarsi di ogni partita, ogni tifoso rossonero si chiede sempre la stessa cosa: dove posso vedere il Milan in diretta tv o streaming ? Risposta complicata, visto che DAZN, Sky Sport, Mediaset, TIM e Prime Video si sono divisi i diritti delle varie competizioni (Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League). In questa guida cercheremo di tenervi in costante aggiornamento .

Presentazione: il Milan di Stefano Pioli, che a maggio ha vinto il suo 19° Scudetto, riparte da 'San Siro' nella stagione in cui è chiamato a difendere il titolo appena conquistato e, se possibile, alzare anche i giri del motore in Europa. Per la prima partita ufficiale dell'annata 2022-2023 a 'San Siro' arriva l'Udinese, che ha cambiato allenatore, passando dalla guida tecnica di Gabriele Cioffi a quella di Andrea Sottil. Un avversario ostico, per il Diavolo, che nella scorsa stagione ha rimediato solo due pareggi per 1-1 contro i friulani.