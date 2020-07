Milan, in dubbio il futuro di Massara: anche Gazidis sotto osservazione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riportato questa mattina da ‘Repubblica’, il futuro di Frederic Massara al Milan non è così certo. Se Paolo Maldini corre spedito verso la permanenza non così per il Ds rossonero e nemmeno per Hendrick Almstadt. Certa invece la permanenza di Moncada. Sotto esame anche Ivan Gazidis: la prossima stagione sarà decisiva per il futuro dell’a.d., così come quello dei vari dirigenti dell’area commerciale.

