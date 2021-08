Milan, in allenamento spunta la Pellegri-cam: le immagini

Il Milan ha svolto una seduta pomeridiana di allenamento. Occhi puntati sul neo-acquisto Pietro Pellegri con la cam dedicata all'attaccante

Il Milan ha svolto una seduta pomeridiana di allenamento. Occhi puntati sul neo-acquisto Pietro Pellegri con la cam dedicata all'attaccante. C'è grande attesa per vedere all'opera un ragazzo dall'indubbio talento, ma tartassato dagli infortuni. Intanto arrivano le immagini dall'allenamento a Milanello, in attesa del riscontro sul campo in gare ufficiali.