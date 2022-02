Milan, l’importanza di Tomori: bisogna recuperarlo al top della forma

Fikayo Tomori è una colonna del Milan di Stefano Pioli. L'inglese, a Salerno, è apparso svagato. Serve tutt'altro approccio da venerdì

di Marzia Spiniello - Mentre al Milan vengono accostati Sven Botman e Gleison Bremer, ci si dimentica, forse, di quanto Fikayo Tomori sia importante nello scacchiere difensivo di mister Stefano Pioli. Fondamentale nell'economia di gioco milanista.

Dotato di un grandissimo senso dell’anticipo e del posizionamento, Tomori fa dell’aggressione alta la sua arma letale. È anche estremamente veloce nel recuperare l’avversario quando parte in velocità. Non c’è da stupirsi quindi che con l’inglese in campo il Milan viaggi a una media di 2,47 punti a partita. Mentre, al contrario, senza di lui questa sprofonda a 1,17.

L’unica gara persa con Fikayo in campo è infatti la gara contro il Napoli. Con il famoso gol al novantesimo annullato a Franck Kessié per fuorigioco passivo di Olivier Giroud. Senza il centrale inglese il Milan ha bruscamente frenato a Firenze e in casa contro Sassuolo (subendo 7 gol in due partite) e Spezia.

Operato il 14 gennaio in artroscopia per risolvere la lesione al menisco del ginocchio sinistro, Tomori è riuscito a recuperare in tempi record per essere quantomeno convocato per il derby del 5 febbraio scorso. Alla fine, in quella occasione, non è sceso in campo. Ma l'ex Chelsea ha dimostrato forza mentale, attaccamento alla maglia e voglia di esserci in uno degli appuntamenti chiave della stagione rossonera.

Tomori ha ricominciato a mettere minuti nelle gambe in Coppa Italia contro la Lazio, ma la sua migliore condizione sembra ancora lontana. Nella partita contro la Salernitana, infatti, in entrambi i gol della squadra campana c’è il suo zampino, con due preoccupanti dormite sui palloni aerei, solitamente suo pane quotidiano.

Non essere ancora tornato nelle migliori condizioni dopo un'operazione al ginocchio è normale. Ma è anche fondamentale, per il Milan, riavere Tomori al meglio per l'importantissimo rush finale che attende la squadra di mister Pioli da qui a fine stagione, con Coppa Italia e Scudetto ancora a portata di mano.

