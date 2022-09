Milan, Impallomeni: “Rafael Leao è sincero, Mendes il punto di domanda”

In casa Milan continua a tenere banco la questione rinnovo di Rafael Leao e ne ha parlato anche Stefano Impallomeni, che è stato giocatore. Ai microfoni di TMW Radio, ha detto la propria opinione sul pensiero del portoghese classe 1999, indicando in Jorge Mendes, suo agente, il vero ostacolo. Impallomeni è convinto che Rafael Leao sia sincero nel dire di voler rinnovare e restare al Milan, ma che non è chiaro invece cosa voglia il suo agente. Ecco tutte le parole di Impallomeni a riguardo: "Rafael Leao, come ha detto Maldini, è sincero, ma bisogna chiedere a Mendes cosa vuole fare". Qui, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>