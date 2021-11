Milan, il rinnovo di Pioli è vicino: tanti i meriti del tecnico

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è vicino al rinnovo di contratto con il Milan: la Gazzetta dello Sport elenca i suoi meriti

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Stefano Pioli, tecnico del Milan. L'allenatore è vicino a rinnovo di contratto con il club rossonero fino al 2024. Un prolungamento meritato, che premia il lavoro fatto dall'allenatore in questi due anni. Pioli era arrivato come un allenatore di passaggio, ma poi le cose sono cambiate ed è diventato uno degli artefici della rinascita rossonera.

La qualità migliore del tecnico è quella di dialogare con i giocatori. Come ha detto Giroud : "Trasmette energia positiva". Pioli ha fatto esplodere alcuni giocatori come ad esempio Rafael Leao , che sta diventando quel calciatore di classe che tutti si aspettavano, o anche Alexis Saelemaekers , arrivato come sconosciuto ma poi diventato fondamentale per questo Milan.

Un'altra cosa importante è la personalità del tecnico, che ha convinto la squadra a seguirlo. Emblematica la situazione di Alessio Romagnoli: il capitano è una riserva di fatto di Simon Kjaer e Fikayo Tomori, eppure accetta le gerarchie senza fare problemi. Così come tutti gli altri. E' questa l'abilità dell'allenatore di coinvolgere tutti nel progetto. Manca ancora qualcosa in Europa, ma la strada intrapresa è quella giusta. Così come Pioli, l'uomo giusto per questo Milan.