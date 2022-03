Milan, il reportage di Kalulu: “Ecco tutti i segreti di Milanello” (VIDEO)

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha aperto le porte del centro sportivo di Milanello ai tifosi rossoneri. Ecco il video pubblicato dal club

Momento d'oro per Pierre Kalulu. Il difensore, protagonista di un'ottima stagione, è sempre più integrato in Italia e in particolare nel centro sportivo di Milanello. A tal proposito, il club rossonero ha pubblicato un video in cui Kalulu fa conoscere ai tifosi tutte le stanze del quartier generale della squadra di Pioli. Kalulu si dimostra non solo un ottimo giocatore, ma anche un cameraman con i fiocchi. Ecco il video che vi consigliamo di guardare fino alla fine.