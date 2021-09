Milan, il report dell’allenamento odierno: presenti Maldini e Massara

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. Ultimi dettagli in vista della Lazio

"Penultimo allenamento, questa mattina a Milanello, in preparazione del prossimo incontro di campionato Milan – Lazio in programma domenica 12 settembre a San Siro alle ore 18. Presenti a Milanello per seguire l’allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Dopo l’attivazione muscolare svolta in palestra squadra subito in campo per proseguire nella fase di riscaldamento con alcuni torelli e una serie di esercitazioni tecniche; al termine spazio alla parte tattica della seduta.

Dopo l'attivazione muscolare svolta in palestra squadra subito in campo per proseguire nella fase di riscaldamento con alcuni torelli e una serie di esercitazioni tecniche; al termine spazio alla parte tattica della seduta".