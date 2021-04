Milan, il rendimento dei nazionali: cinque vittorie e una sconfitta / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto il punto sui giocatori impegnati in nazionale ieri sera. Ecco tutti i risultati

Renato Panno

(Fonte: acmilan.com)

Con le partite di mercoledì sera si è conclusa questa sosta per le Nazionali, l'ultima della stagione. Bottino quasi pieno per i rossoneri: cinque vittorie e una sconfitta.

Per la terza gara consecutiva, nella terza giornata di qualificazione al Mondiale 2022, Donnarumma ha difeso la porta dell'Italia senza subire reti per la quinta volta di fila: nel 2-0 a Vilnius, in casa della Lituania, Gigio è stato provvidenziale su Eliosius al 73' - quando il parziale era solo 1-0 - con una parata difficile e di notevole importanza.

Verdetto ancora più netto per la Danimarca di Kjær, 4-0 a Vienna ai danni dell'Austria: Simon, da capitano, ha guidato la squadra dall'inizio alla fine del match. Sia Italia (Gruppo C) che Danimarca (Gruppo F) sono in vetta a punteggio pieno. È andata male, invece, alla Bosnia ed Erzegovina di Krunić. A Sarajevo la Francia si è imposta 1-0, con Rade titolare e poi sostituito all'86'. Un inizio di girone in salita per i gialloblù, fermi a quota uno in classifica.

E ancora: panchine per Zlatan Ibrahimović nell'amichevole Svezia-Estonia 1-0 e per Pierre Kalulu in Islanda-Francia 0-2, successo che ha qualificato i Blues ai Quarti di Finale dell'Europeo U21. Nella stessa competizione, Diogo Dalot ha preso parte a tutti i 93 minuti di Svizzera-Portogallo 0-3, guadagnandosi anche lui la fase a eliminazione diretta - ad attenderlo gli azzurrini Gabbia e Tonali - in programma dal 31 maggio al 6 giugno in Ungheria e Slovenia. Intanto mister Delio Rossi ci ha parlato del suo ex giocatore Ilicic: ecco perché servirebbe al Milan