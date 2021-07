Milan, il record di Kaio Jorge: nessuno come lui in Copa Libertadores

Kaio Jorge è uno dei grandi obiettivi di calciomercato del Milan. Il giovane talento, intanto, può vantare un record in Copa Libertadores

Non solo Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud per l'attacco del Milan. La dirigenza sta spingendo per regalare a Stefano Pioli un terzo attaccante, giovane, che possa crescere sotto l'ala dei due esperti giocatori. Il nome individuato è quello di Kaio Jorge, talento classe 20o2 del Santos. Il brasiliano è riconosciuto come uno dei giovani più interessanti nel panorama mondiale e i suoi numeri lo testimoniano.