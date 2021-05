Milan, il punto sui rinnovi di Kessie e Calhanoglu: le ultime

In casa Milan si continua a parlare di rinnovi e i prossimi sono quelli di Kessie e Calhanoglu. Ecco le ultime notizie a riguardo.

Dopo aver risolto la questione Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 che non rinnoverà e andrà via a zero, ora il Milan si concentra sui due rinnovi di Franck Kessie e Hakan Calhanoglu. Per quanto riguarda l'ivoriano classe 1996, secondo quanto riferisce Claudio Raimondi, è la priorità assoluta del Milan. Ha il contratto in scadenza nel 2022, ma non si vuole assolutamente arrivare alla scadenza. Al momento guadagna 2,2 milioni all'anno, mentre il Milan gliene offre 4 più bonus. Uno stipendio quasi raddoppiato. C'è ottimismo sulla riuscita dell'operazione, così come per Davide Calabria, terzino classe 1996 che dovrebbe rinnovare a breve (anche lui in scadenza nel 2022), senza troppe richieste (passerà da 1,1 a 2 milioni) e da vero milanista.