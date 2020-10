Milan, il personal coach di Saelemaekers: “Vi racconto i suoi segreti”

Milan, parla il personal coach di Saelemaekers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jean François Lenvain, personal coach di Alexis Saelemaekers, ha raccontato nel dettaglio i segreti del belga. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Europa Calcio’:

“Conosco Alexis da tre anni, l’ho aiutato molto nel riuscire a combinare calcio e scuola. Ha sempre voluto continuare a studiare, e infatti ha preso un diploma di grande qualità, la sua famiglia è fiera di lui. Quando ha lasciato l’Anderlecht mi ha chiesto di continuare ad allenarlo, cerco sempre di trasmettergli la cultura dello sport, non solo del calcio. Il trasferimento a Milano è stato fantastico, per lui è incredibile giocare in una realtà come quella rossonera, unica nel calcio mondiale. E’ perfettamente cosciente e orgoglioso di questo, lavora sempre al massimo per meritare la fiducia del Milan e del tecnico Pioli, che lo osservava già quando allenava la Fiorentina. Per Alexis, che vuole crescere e migliorare sempre di più, sono molto importanti i consigli dell’allenatore. Aggiungo che durante il lockdown di marzo e aprile ha lavorato molto per essere fisicamente pronto quando il campionato sarebbe ripreso. E’ intelligente e socievole, non è stato difficile integrarsi in squadra. I grandi giocatori come Ibrahimovic hanno subito capito che Saelemaekers è un giocatore rispettoso, specie con chi ha molta più esperienza di lui”.

