Milan, il pensiero di auguri per Daniel Maldini dal sito ufficiale

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha fatto gli auguri a Daniel Maldini che ieri ha compiuto 20 anni: tanti auguri a lui!

Una lunga trafila in rossonero - i colori che a casa sono una seconda pelle - coronata con le prime presenze "tra i grandi" e soprattutto con il primo gol in Serie A a La Spezia lo scorso 25 settembre. Per Daniel Maldini il 20° compleanno arriva nel momento migliore di una carriera che ha ancora tante pagine da scrivere: con dedizione, applicazione e tanta volontà di crescere il terzo rossonero della Dinastia Maldini si è distinto come un ragazzo capace di aspettare il suo spazio, e di cogliere l'occasione. Tanti auguri Daniel!