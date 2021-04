Milan, il discorso di Maldini alla squadra: “Niente è ancora perduto”

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del discorso fatto da Paolo Maldini alla squadra nei giorni scorsi

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul Milan e su Stefano Pioli . Dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio, la squadra rossonera deve tornare assolutamente a vincere contro il Benevento. La gara, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà domani sera a San Siro. La Champions League è ancora possibile, ma è chiaro che domani non si può assolutamente sbagliare.

Importante non solo anche Stefano Pioli, ma anche Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan. Il dirigente ha effettuato discorsi di gruppo e individuali per spronare tutti. Il concetto è semplice, ma importante: nulla è ancora perduto e si può conquistare il posto in Champions League, ma bisogna dare il massimo in questo finale di stagione.