Milan, il ‘Barone’ Liedhom ci lasciava esattamente 13 anni fa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 5 novembre 2007, si spegneva a Cuccaro Monferrato, all’età di 85 anni Nils Liedholm.

Considerano uno dei migliori allenatori della storia del calcio, il ‘Barone’ ha contribuito a fare la storia del Milan sia come tecnico che come giocatore. Liedholm, svedese di nascita ma italiano di adozione, ha vestito la maglia del Milan per 394 volte, segnando 89 gol. Da giocatore ha vinto 4 Scudetti e 1 Coppa Latina. Da allenatore invece ha conquistato 1 campionato, quello del 1978/1979. Nel 1986 fece esordire nel Milan, Paolo Maldini. Ricordato e amato anche dai tifosi della Roma (ha allenato per diverse stagioni anche i giallorossi), Liedholm è entrato nella hall of fame del calcio italiano nel 2016. Quel giorno di 13 anni fa, un po’ tutti gli amanti del calcio si sentirono tristi per la scomparsa di Liedholm. La nostra redazione ci tiene a ricordarlo.

LE ULTIME SUI RINNOVI DI IBRAHIMOVIC E DONNARUMMA >>>