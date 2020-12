Milan, Ielpo: “Senza qualità non si vince. Ecco il segreto dei rossoneri”

Milan, l’opinione dell’ex Ielpo

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha analizzato il momento e le qualità del Milan. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sport-Lab': "Senza qualità non si può vincere. Credo che il segreto del Milan sia il fatto che la società abbia creato un gruppo unito oltre le divergenze, in cui ognuno integra l'altro aiutandolo. Non è una banalità, ma fa la differenza. Anche il mix tra i giovanissimi e i super esperti infonde una mentalità diversa alla squadra: Kjaer e Ibrahimovic sono stati straordinari da questo punto di vista".