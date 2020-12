Milan, Ielpo: “Ibrahimovic ha fatto fare il salto di mentalità al club”

Ultime Notizie Milan News: Ielpo parla di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Il Milan ha imparato a fare a meno anche di Zlatan Ibrahimovic, così come ha dimostrato la vittoria di ieri contro la Sampdoria. Lo svedese ovviamente manca per la personalità che trasmette ai suoi compagni di squadra, ma i numeri dicono il contrario, almeno per quanto concerne i gol fatti e i risultati.

Mario Ielpo, però, in collegamento con Tutti convocati, ha parlato dei meriti di Ibrahimovic: "Il merito più grande di Ibrahimovic non è il suo apporto in campo, che è comunque importante, ma il salto di mentalità che ha fatto fare alla squadra e anche alla società".