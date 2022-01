Milan, due idee in attacco per giugno. Renato Sanches ancora possibile?

Nell'ultimo giorno di calciomercato il Milan potrebbe fare l'ultimo tentativo per portare subito Renato Sanches alla corte di Stefano Pioli. Tutti gli altri discorsi sono rinviati a giugno: in primis Sven Botman, sul quale però è piombato un top club tedesco. Situazione da monitorare anche in attacco visto il futuro incerto di Zlatan Ibrahimović: sono due i nomi in pole position. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!