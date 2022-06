Milan, Ibrahimovic in vacanza-lavoro: villa top secret e preparatore

Zlatan Ibrahimovic non si ferma mai. L'attaccante del Milan lavora anche in vacanza, conciliando ferie e terapie in una villa top secret

Carmelo Barillà

Zlatan Ibrahimovic non si ferma mai. L'attaccante del Milan lavora anche in vacanza. Lo svedese concilia ferie e terapie in una villa top secret. Lo svedese è alle prese con la riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio sinistro, ricostruito in artroscopia lo scorso maggio. Notizia di oggi è la decisione di continuare con il Milan. Ibrahimovic, infatti, rinnoverà il suo contratto per un anno ed avrà un futuro da dirigente. Salvo complicazioni, il suo ritorno in campo avverrà a gennaio 2023, ma il Diavolo lo aspetterà.

La vacanza-lavoro

Ibrahimovic, come dicevamo, lavorerà anche in vacanza. Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', il quartier generale per la riabilitazione sarà una villa vicino al mare. Luogo rigorosamente top secret e super blindato – qualcuno ipotizza la Sardegna – dove poter conciliare ferie e terapie. Ibra è già al lavoro per tornare più forte di prima.