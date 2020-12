Milan, Ibrahimovic: “Troppo esigente? O mangi o ti mangiano…” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan, ha rilasciato una bellissima intervista a Massimo Ambrosini a Sky Sport. L’attaccante rossonero ha parlato della sua personalità e di come a volte possa essere subita dai compagni di squadra.

"Al Milan ti chiedono tanto perché bisogna vincere. Nel mio mondo faccio tutto per vincere. Nel mio mondo è la normalità se fai le cose bene, se sbagli è ovvio che uno te lo faccia notare. Esagero? Sono ancora qua, ho vinto quello che ho vinto. C'è un motivo. C'è tanta pressione ad essere a questo livello e non tutti lo capiscono perché non sono a questi livelli a lungo. Io sono qui da sempre. O mangi o ti mangiano. Io ho scelto di mangiare".