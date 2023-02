Milan, presto il rientro di Ibrahimovic: lo svedese punta il Torino

I risultati del Milan dell'ultimo periodo sono stati parecchio deludenti e le difficoltà sembrano non essere ancora finite. In casa rossonera, però, ci sono anche buone notizie, come il possibile rientro di Zlatan Ibrahimovic , che fino ad ora in stagione non è mai stato a disposizione del tecnico del Diavolo Stefano Pioli .

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, nella giornata di oggi, martedì 7 febbraio, ha svolto in gruppo l'intera seduta di allenamento. Questo implica una sua possibile convocazione per il match contro il Torino, sebbene non sembri ancora in condizione di rientrare a pieno regime. Da ricordare inoltre come lo svedese sia stato escluso dalla lista Champions e quindi non potrà scendere in campo contro il Tottenham.