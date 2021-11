Milan, Ibrahimovic titolare in Georgia-Svezia di oggi

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, dovrebbe essere titolare con la Svezia nella gara di oggi contro la Georgia

Salvatore Cantone

C'è una novità su Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, come noto, è stato convocato per le partite della Svezia contro Georgia e Spagna. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, il centravanti dovrebbe essere titolare quest'oggi nella gara contro i georgiani.

Nei giorni precedenti si parlava di una possibile panchina per Ibrahimovic, in modo da tenerlo riposato per la gara di cartello contro la Spagna. Evidentemente il svedese Andersson l'ha visto in buone condizioni e dunque è pronto a schierarlo dal primo minuto. La speranza del Milan e di Pioli è che Ibra si riesca a gestire nel migliore dei modi in vista del tour de force che aspetta il Diavolo fino a Natale.

Pioli in ogni caso, durante la cerimonia del premio Liedholm, non è si è detto preoccupato: "Sono contento che Zlatan sia in nazionale perchè sta bene. Non temo la sua stanchezza, è un campione e la gara con la Spagna è lontana dalla nostra prossima gara. Le esperienze con Zlatan sono positive e hanno fatto crescere tutta la squadra". Staremo a vedere. Intanto il Milan sfida alla Juventus sul calciomercato per un centrocampista.