Milan, Ibrahimovic si allena a parte. Gli altri giocatori in gruppo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si sta allenando a parte, così come capita ormai da tanto tempo a questa parte

Tutti in gruppo ad eccezione di Simon Kjaer e di Ibrahimovic. Lo svedese continua ad avere dei fastidi al ginocchio e questo non gli consente di potersi allenare con continuità con i compagni di squadra. Ibra in ogni caso sarà a disposizione di Stefano Pioli per la partita contro l'Atalanta, anche se ovviamente partirà dalla panchina. Giocherà uno spezzone di gara. Intanto c'è un nome importante per l'attacco nel mirino >>>