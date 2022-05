Milan, Ibrahimovic leader indiscusso: la sua conferma è fondamentale

Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei protagonisti principali dello scudetto del Milan: lo svedese l'ha dimostrato anche nella giornata di ieri

Ibra comunque resta un campione e lui vuole essere decisivo in campo. Nella seconda parte della stagione non è riuscito a a dare il suo contributo, mentre nella prima è stato decisivo. Come sempre. 8 gol e 3 assist in 23 presenze, per un totale di 1.006 minuti. Certo, non un rendimento eccezionale, ma neanche da ultima ruota del carro. Per riassumere Ibra è stato importante in campo e fondamentale fuori dal rettangolo verde, così come si è visto ieri.