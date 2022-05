Milan, Ibrahimovic carica tutti: lo svedese vuole lasciare con un trionfo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, carica tutti in vista delle ultime due partite. Intanto lo svedese sta pensando di smettere

Salvatore Cantone

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non può dare quello che vorrebbe in campo, ma fuori dal rettangolo verde la sua presenza è fondamentale. E' carico a pallettoni e vuole essere a tutti i costi protagonista in queste due partite che mancano al termine della stagione. Doppi allenamenti, tanta palestra e discorsi motivazionali alla squadra: Ibra, come sempre, vuole vincere.

Ibrahimovic ha detto più volte che prima di chiudere vuole vincere con il Milan. Al traguardo mancano solo 4 punti. Il tricolore potrebbe arrivare in questo weekend, nel caso in cui i rossoneri vincessero contro l'Atalanta e l'Inter non tornasse da Cagliari con i tre punti. Vedremo, ma Zlatan vuole provare a lasciare il segno, visto che non va in gol da 4 mesi, mentre a San Siro addirittura 8.

Ibrahimovic ha comunque segnato in questo campionato 8 gol in 988', quindi il suo apporto c'è stato, ma è chiaro che gli infortuni lo hanno perseguitato in tutta la seconda parte della stagione. Per questo motivo lo svedese sta pensando seriamente di smettere, visto che non riesce ad allenarsi con continuità. Troppi dolori, troppi infortuni e troppe rinunce, con la famiglia lontana. La decisione definitiva in ogni caso non è stata ancora presa. Prima c'è da vincere lo scudetto con il Milan, che probabilmente sarebbe il più bello della sua carriera. Poi si vedrà. Intanto il Milan pensa di acquistare un attaccante.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI