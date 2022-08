Milan, Ibrahimovic scatenato in discoteca a Porto Cervo (Video)

Zlatan Ibrahimovic è alle prese con la riabilitazione, ma trova il tempo anche per ballare in discoteca a Porto Cervo: ecco il video

Zlatan Ibrahimovic è alle prese con la riabilitazione, ma trova il tempo anche per ballare in discoteca a Porto Cervo. Immortalato in alcuni scatti sui social dal noto DJ americano Seth Troxler, lo svedese si diverte sulla techno-house music di sottofondo. In basso la foto ed il video con un Ibrahimovic come non lo avete mai visto.