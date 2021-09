Milan, Ibrahimovic rinuncia alla chiamata della Svezia

Nonostante la convocazione, Ibrahimovic non andrà a giocare con la Svezia, dando priorità al Milan. Vuole recuperare al meglio.

Tornato in campo col Milan dopo l'infortunio della scorsa stagione alla terza giornata, Zlatan Ibrahimovic si è subito infortunato nuovamente. Lo svedese classe 1981 ha infatti una tendinite che lo ha costretto a saltare le prime due gare di Champions e le ultime tre di campionato. Salterà anche la sfida con l'Atalanta di domenica, ma l'obiettivo è tornare dopo la sosta. Tanto che la Svezia lo aveva convocato per giocare. Una convocazione che non aveva fatto molto piacere ai tifosi. Ibra però non risponderà alla chiamata. L'attaccante vuole recuperare al meglio, dando priorità al Milan, per esserci poi nella migliore condizione.