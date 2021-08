Milan, Ibrahimovic prosegue nel recupero: novità per la Sampdoria

Zlatan Ibrahimovic si allena tra palestra e piscina. Il ritorno in campo sembra lontano: novità sullo svedese in vista della Sampdoria

Zlatan Ibrahimovic continua ad allenarsi tra palestra e piscina . Il ritorno in campo, però, sembra ancora lontano. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', questa settimana Ibrahimovic dovrebbe finalmente tornare a correre sull'erba di Milanello, ma le speranze di tornare a disposizione di Pioli per la prima di campionato contro la Sampdoria sono ridotte.

Il recupero, dopo l'infortunio e la conseguente operazione al ginocchio, procede bene. La data del 23 agosto non è utopia, ma è chiaro che non si forzeranno i tempi. Evitare ricadute, visto che si parla comunque di un quasi 40enne, è la volontà di tutti. Qualora Ibra non dovesse essere al top della forma per l'esordio in campionato, Pioli getterà nella mischia Olivier Giroud. Il francese si è già ben calato nella realtà rossonera e la sua grande esperienza è una garanzia.