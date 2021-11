Milan, Ibrahimovic pronto a far uscire il suo nuovo libro

Ibrahimovic, attaccante del Milan, è pronto a far uscire il suo nuovo libro "Adrenalina". Ecco tutte le ultime informazioni a riguardo.

Il 2 dicembre uscirà in libreria per la casa editrice CAIRO il nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan classe 1981, dal titolo Adrenalina. In questa narrazione, il fuoriclasse del Milan ci parla di allenatori, calci di rigore, spogliatoi, avversari e dribbling, oltre che di felicità, amicizia e amore. Scritto insieme a Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport e autore di libri di successo, ‘Adrenalina’ sarà disponibile esattamente fra 8 giorni. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio e lo svedese è decisamente carico anche per questo motivo. Una nuova sfida, anche editoriale, lo attende. Il suo primo libro, "Io, Ibra", uscito nel 2011, è stato un successo. Segui la Primavera live in Youth League >>>