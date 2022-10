Milan, parlano Ibra e Pobega. Mercato, le news su Leao, Pioli e Giroud

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, venerdì 28 ottobre 2022. La squadra di Stefano Pioli, infatti, è chiamata ad un tour de force tra Serie A e Champions League. Nel mezzo, però, iniziano già a circolare i primi 'rumors' di calciomercato. Un po' per via dei rinnovi di contratto da siglare a 'Casa Milan', un po' perché si iniziano a valutare nomi di potenziali acquisti. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.