Milan, Ibrahimovic non sarà a Milanello: ecco il motivo | PM NEWS

Ibrahimovic non sarà presente nel Centro sportivo di Carnago, dove oggi pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti. Il motivo

Dopo l'annuncio del ritorno di Ibrahimovic al Milan con la carica di i Senior Advisor di RedBird e del Milan, ci si aspettava nella giornata di oggi il suo ritorno anche a Milanello con la squadra. Ma non sarà così. Secondo quanto ci risulta, infatti, Ibrahimovic ha comunicato la sua assenza odierna. Ecco il motivo. Lo svedese non sarà infatti presente nel Centro sportivo di Carnago, dove oggi pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti in vista della prossima gara contro il Monza, a causa di un leggero attacco influenzale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco il difensore! Lenglet chiesto al Barcellona