Milan, futuro deciso per Ibrahimovic e Maldini. Colpo dal Real Madrid

Varie le notizie sul Milan in questa mattina del 21 aprile 2022. In primo piano la cessione societaria, con il futuro da scrivere per Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic. In ogni caso la dirigenza rossonera continua a muoversi sul calcomercato. Non si placano intanto le polemiche relative al gol annullato a Ismael Bennacer nella gara di martedì contro l'Inter. Ecco le news più importanti nelle prossime schede.