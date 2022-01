Milan, Ibrahimovic lavora anche a Capodanno: due i sogni di Zlatan

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan: questo 2022 sarà un anno fondamentale per lo svedese

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette in primo piano Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese vuole ripartire in questo 2022 al massimo della condizione dopo un 2021 pieno di problemi fisici. Tanti infortuni, un Europeo sfiorato e poi perso per i guai al ginocchio. Zlatan, però, lo conosciamo: non è uno che molla. Ieri era ad allenarsi a Milanello insieme ad altri suoi compagni nonostante Pioli avesse deciso di dare un giorno di riposo alla squadra, a testimonianza della mentalità che si respira nel centro sportivo.

Ibrahimovic ha festeggiato il Capodanno a Milano circondato da Helena e dai suoi figli Maxi e Vincent. In più c'erano Ignazio Abate e la sua famiglia. L'attaccante ha festeggiato a casa dell'ex terzino rossonero senza assembramenti, con tutti regolarmente vaccinati. Verso l'1 di notte Ibra è tornato a casa, rispettando consegne e orari. Il centravanti si è dimostrato ancora una volta professionista esemplare, non sgarrando anche in un giorno di festa.

Ibrahimovic nel 2022 compirà 41 anni, ma Zlatan non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il sogno è quello di vincere lo scudetto, così come quello di qualificarsi al Mondiale del Qatar. Per farlo gli svedesi dovranno battere la Repubblica Ceca e poi, eventualmente, Russia o Polonia. Per quanto riguarda il Milan, probabilmente ci sarà un rinnovo in primavera, valutando ovviamente i risultati personali e quelli di squadra. Insomma, un nuovo anno è iniziato, e Ibrahimovic punta alla Roma di Mourinho: con ogni probabilità il numero 11 ce la farà a essere a disposizione di Pioli. Non c'è tempo da perdere. Intanto il Milan pensa a un colpo di calciomercato dal Barcellona.