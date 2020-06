Milan, Ibrahimovic ha svolto i controlli medici: le ultime

MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, in collegamento per ‘Sky Sport‘, ha spiegato come Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, rientrato ieri dalla Svezia dove ha trascorso una settimana a Stoccolma con la famiglia, ha svolto quest’oggi le visite mediche di controllo per la lesione al muscolo soleo del polpaccio destro rimediata una decina di giorni fa in allenamento al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA).

Ibrahimovic, che ha effettuato un nuovo tampone in mattinata per testare un’eventuale positività al coronavirus, dopo essere risultato negativo si è recato alla clinica ‘Colombus‘ per svolgere i nuovi accertamenti, previsti, come da nota ufficiale della società rossonera, proprio per questi giorni. Ibra, uscito dalle visite senza stampelle, mai usate in questi giorni di infortunio, si è intrattenuto a parlare con Stefano Mazzoni, medico sociale del Milan.

Comunicazioni ufficiali del Milan sullo stato di salute di Ibrahimovic sono attese nelle prossime ore. INTANTO, SUL FRONTE MERCATO, QUESTA È L’IDEA DELLO SVEDESE PER LA STAGIONE 2020-2021 >>>