Milan, Ibrahimovic in gruppo: buone notizie anche per Giroud | PM NEWS

Buone notizie in casa Milan per Zlatan Ibrahimovic, che si è allenato in gruppo con i compagni, ed Olivier Giroud

Buone notizie arrivano dall'allenamento del Milan. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, infatti, come già avvenuto nella giornata di ieri anche oggi Zlatan Ibrahimovic ha svolto la seduta in gruppo con i compagni agli ordini del tecnico Stefano Pioli. Anche l'altro attaccante rossonero Olivier Giroud, dopo il problema accusato in Champions League contro il Napoli, non ha più accusato alcun fastidio ed era presente all'allenamento. LEGGI ANCHE: Milan Primavera, Abate e i suoi ragazzi sognano la Youth League