Milan, Ibrahimovic festeggia in anticipo: “Siamo una famiglia”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nella giornata di ieri ha organizzato una piccola festicciola a Milanello per festeggiare i 40 anni

Fetta di torta, un brindisi e poi focus sull'allenamento. Festa sobria, non in stile Ibrahimovic, ma il campo in questo momento è la cosa più importante. Nella giornata di domani l'attaccante starà con la moglie Helena e i figli Maximilian e Vincent, che lo hanno raggiunto a Milano. Ibrahimovic è felice e non vede l'ora di dimostrarlo ancora una volta sul campo. Intanto il Milan pensa a un grande colpo a costo zero.