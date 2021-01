Milan, Ibrahimovic felice: “Con Mandzukic faremo più paura” | News

Ultime Notizie Milan News: Ibrahimovic, che coppia con Mandzukic

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma ovviamente su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è tornato, e lo ha fatto alla sua maniera, cioè tornando ad essere decisivo. Ormai la regolarità di Ibra non stupisce più. Cinque doppiette in questo campionato, per un totale di 12 gol segnati.

Ibrahimovic tra l’altro ha segnato anche su calcio di rigore, mettendosi alle spalle gli errori precedenti. Insomma, un rientro perfetto, certificato anche dai numeri. Zlatan, infatti, viaggia al ritmo impressionante di un gol ogni 52 minuti. Lukaku segna una rete ogni 104 minuti, Cristiano Ronaldo una ogni 79.

Ibrahimovic, però, si sa, è anche un uomo squadra. E’ proprio per questo ha commentato con soddisfazione l’arrivo di Mario Mandzukic al termine della vittoria contro il Cagliari: “Sono felice che arrivi, saremo in due a mettere paura agli altri. Siamo a metà cammino ma ora inizia la parte più complicata, è un bene che Pioli abbia più giocatori per far ruotare tutti, la condizione fisica è importante. Al Milan sono contento, questi giovani sono uno stimolo: facciamo a chi corre di più. Il mio rinnovo? Dipende da Maldini”. Calciomercato Milan: Maldini pensa a un nuovo acquisto. VAI ALLA NOTIZIA>>>