Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è in questo momento in Svezia

Salvatore Cantone

Domani Zlatan Ibrahimovic non sarà a San Siro a vedere Milan-Genoa. L'attaccante, squalificato, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questo momento si trova in Svezia. Ibra ha avuto il permesso dalla società di passare il weekend in famiglia. Come anticipato da Pianetamilan.it  dunque, la firma per il rinnovo di Ibrahimovic arriverà probabilmente la prossima settimana. Intanto il Milan pensa al suo vice: avanza Scamacca.

Zlatan Ibrahimovic AC Milan

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